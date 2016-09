TV-Duell in den USA – Wahlkampfexperte Sengl im Studio

In den USA steht heute Nacht das erste große TV-Duell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton auf dem Programm. Wer will wie punkten und wer hat am meisten zu verlieren? Die ZIB 24 schaltet live zu Korrespondent Ernst Kernmayer nach Washington und danach analysieren Wahlkampfexperte Stefan Sengl und Außenpolitikchef Andreas Pfeifer live im Studio.

Heftige Kämpfe in Syrien – Kritik an Russland wird lauter

Seit dem Scheitern der Waffenruhe in Syrien wird heftiger gekämpft als je zuvor. Russland gerät zunehmend in die Kritik, weil Moskau das Assad-Regime unterstützt, offenbar auch mit Waffen. Jürgen Pettinger berichtet.

Venedig – Streit um Kreuzfahrtschiffe

Dutzende Demonstranten haben gestern einem Kreuzfahrtschiff die Zufahrt nach Venedig versperrt. Die Menschen protestieren gegen den zunehmenden Kreuzfahrttourismus in der italienischen Stadt. Sie kritisieren, die großen Schiffen würden die fragile Bausubstanz gefährden und seien schlecht für die Umwelt.

ZIB 24 mit Roman Rafreider, 23.58 Uhr, in ORF eins.

