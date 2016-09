Bundesliga: Spatenstich für neue Austria-Heimat

Geht alles nach Plan, darf sich die Wiener Austria ab Sommer 2018 am Verteilerkreis über ein Viersternstadion nach UEFA-Kriterien freuen. Mit dem offiziellen Spatenstich wurde am Montag der Countdown für den Umbau der künftig 17.500 Zuschauer fassenden Generali Arena eingeläutet. „In zwei Jahren haben wir ein super Stadion“, sagte Austria-Jahrhundertspieler Herbert Prohaska in „Wien heute“ und erinnerte an die Anfänge in einem „Stadion für Wirtshausmannschaften“.

Mehr dazu in sport.ORF.at