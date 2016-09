Aktiv im Alter dank neuer Technologien?

Moderne Technik soll älteren Menschen den Alltag erleichtern. In der Entwicklung nimmt man aber oft zu wenig Rücksicht auf deren Bedürfnisse, kritisieren Experten. Was beim Älterwerden wirklich hilft, wird derzeit in österreichischen Haushalten getestet.

Mehr dazu in science.ORF.at