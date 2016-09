Unfall beim Roden: Arm fast abgetrennt

Einer 53-jährigen Frau ist gestern bei Rodungsarbeiten in Raab (Oberösterreich) ihr linker Arm beinahe zur Gänze abgetrennt worden. Weil ein Schutzblech abgebrochen war, wurde sie in die ungesicherte Zapfwelle eines Traktors gezogen, so die Polizei.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at