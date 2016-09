Fed will großen Banken größere Kapitalpuffer vorschreiben

Die US-Notenbank Fed will im Rahmen ihres jährlichen Stresstests den großen Banken einen umfangreicheren Kapitalpuffer vorschreiben und kleinere Institute dagegen entlasten. Fed-Führungsmitglied Daniel Tarullo erklärte gestern auf einer Rede an der Universität Yale in Connecticut, Banken mit größerer Bedeutung müssten sich strengeren Regeln unterwerfen.

In einer Fed-Erklärung hieß es zudem, Institute mit einer Bilanzsumme von weniger als 250 Milliarden Dollar sollten ab 2017 von gewissen Teilen des Stresstests ausgenommen werden. Von den vorgeschriebenen größeren Puffern wären die größten US-Banken wie JPMorgan Chase und Bank of America betroffen.