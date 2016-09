Clinton vs. Trump: Das unberechenbare TV-Duell

Die TV-Debatten sind der programmierte Höhepunkt jedes US-Präsidentschaftswahlkampfs - und wer es bis hierher geschafft hat, für die oder den gibt es vor allem eines: viel zu verlieren. Die Ausgangslage ist heuer besonders bizarr: Heute Nacht treffen mit Hillary Clinton und Donald Trump die unbeliebtesten Kandidaten seit Jahrzehnten erstmals direkt aufeinander. Zugleich sind sie in ihren Persönlichkeiten so grundverschieden, wie das Kontrahenten bisher kaum waren. Es ist ein in jeder Hinsicht unberechenbares Politduell.

