BMW investiert 100 Mio. Euro in Standort Steyr

Der deutsche Autohersteller BMW wird 100 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau seines Entwicklungszentrums für Dieselfahrzeuge in Steyr (Oberösterreich) investieren. Herzstück des Werks ist das Prüfzentrum, das in den kommenden Monaten stark erweitert wird.

