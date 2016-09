Expertenkritik an Verbauung von Grünland

Kaum irgendwo wird so viel Grünland verbaut wie in Österreich - in Salzburg ist es im Schnitt täglich eine Fläche von 30 Fußballfeldern. Das ist im Verhältnis gesehen der höchste Wert in der EU. Bei einem Kongress in Salzburg wurde das jetzt kritisiert.

