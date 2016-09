Eine Konfrontation, zwei Realitäten

Keinen Triumph, aber einen eindeutigen Punktesieg von US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sehen politische Beobachter nach dem ersten von drei TV-Duellen mit ihrem Konkurrenten Donald Trump. Davon hat sie wohl wenig: Trumps Anhänger und vor allem die vielen unentschlossenen Wähler schert recht wenig, was politische Beobachter denken. Sieht man sich die Reaktionen aus dieser Ecke auf das TV-Duell an, zeigt sich ein anderes Bild. Clinton und ihr Team täten gut daran, gerade diese Sichtweise in den kommenden Wochen ernst zu nehmen.

Lesen Sie mehr …