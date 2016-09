Frau in Wien erstochen

In Wien-Favoriten ist heute Vormittag eine Frau in einer Wohnung in der Laxenburger Straße tot aufgefunden worden. Sie wurde laut Polizei offenbar mit einem Küchenmesser erstochen. Nach ihrem 54-jährigen Lebensgefährten wird gefahndet.

