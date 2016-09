WM-Qualifikation: Koller setzt gegen Wales auf Stammelf

ÖFB-Teamchef Marcel Koller bleibt seiner Linie treu. Der 55-jährige Schweizer verzichtete heute bei der Bekanntgabe seines Kaders für die beiden anstehenden WM-Qualispiele am 6. Oktober in Wien gegen Wales (20.45 Uhr) und am 9. Oktober in Serbien (20.45 Uhr, beide Spiele live in ORF eins) auf Veränderungen. Weiter in der Warteschleife hängt damit auch Sturm-Goalgetter Deni Alar.

