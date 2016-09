Pläne vorgestellt

„Unbürokratisch, schnell, richtig entscheiden“: Dieses Ziel will die Regierung mit einem neuen Krisenmanagement erreichen, das am Dienstag nach dem Ministerrat der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Im Zentrum der nach langen Verhandlungen erst am Vortag beschlossenen Maßnahmen stehen ein „Sicherheitskabinett“ und erweiterte Kompetenzen für das Bundesheer. Wie weit die Neuerungen reichen, ist noch nicht gänzlich absehbar - laut Regierung gibt es „keine Veränderung der geübten Praxis“.

