Milliardenübernahme in US-Energiebranche

In der US-Energiebranche bahnt sich eine neue Milliardenübernahme an. Der Öl- und Gaskonzern Rice Energy mit Sitz in Canonsburg (Pennsylvania) will nach eigenen Angaben von gestern den Konkurrenten Vantage Energy (Englewood/Colorado) für rund 2,7 Mrd. Dollar (2,4 Mrd. Euro) erwerben. Rice Energy wolle das Geschäft in bar, in Aktien und durch Übernahme von Schulden abwickeln.

Der Zukauf solle im vierten Quartal vollzogen werden. Die Aktien von Rice Energy gaben nachbörslich mehr als vier Prozent nach.

Viele Energiefirmen stehen wegen des Ölpreisverfalls unter Druck. Zuletzt kam es in der Branche vermehrt zu Übernahmen. Anfang September hatte Kanadas größter Pipelinebetreiber Enbridge angekündigt, für 28 Mrd. Dollar den US-Rivalen Spectra Energy zu kaufen. Zudem erwirbt die US-Firma EOG Resources für 2,5 Mrd. Dollar den Rivalen Yates Petroleum.