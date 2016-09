Neun Tote bei Selbstmordanschlag in Bagdad

Bei einem Selbstmordanschlag in Bagdad sind heute Polizeiangaben zufolge mindestens neun Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Der Attentäter habe sich in einer Einkaufsstraße in einem Schiitenviertel der irakischen Hauptstadt in die Luft gesprengt, teilten die Polizei und Mediziner mit.

Sie befürchteten, dass die Zahl der Toten steigen könnte. Erst am Wochenende war der Irak von schweren Anschlägen erschüttert worden.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat angesichts von Gebietsverlusten in diesem Jahr zahlreiche Anschläge im Irak verübt. Beim folgenschwersten kamen im Juli mindestens 324 Menschen ums Leben.

Der IS kontrolliert noch immer große Teile im Norden und Westen des Irak. Zusammen mit Verbündeten wie den USA und Milizen bereitet die irakische Armee zurzeit die Rückeroberung der Millionenmetropole Mossul vor.