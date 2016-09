Nestroypreisträger 2016: Castorf, Ronen und Thor

Der deutsche Theatermacher Frank Castorf erhält 2016 den Nestroy-Preis für sein Lebenswerk. Der 65-Jährige gehört zu jenen drei bereits fixierten Preisträgern, die heute vom Wiener Bühnenverein bekannt gegeben wurden. Der Autorenpreis geht an Yael Ronen für „Lost and Found“ am Volkstheater; die „Beste Ausstattung“ lieferte laut Jury Harald B. Thor für „Wassa Schelesnowa“ am Burgtheater.

Frank Castorf, der im Sommer 2017 nach einem Vierteljahrhundert sein Amt als Intendant der Berliner Volksbühne niederlegt, habe „wie ein Tropensturm so manche festgefahrenen Strukturen auf der Bühne" durcheinandergewirbelt und so neue Wege geöffnet“, meinte Juryvorsitzende Karin Kathrein. Als „Querdenker, Experimentalisten und Theaterrevolutionär“ würdigte auch Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) den Ausgezeichneten.

Die meisten Nominierungen - 13 von 36 - verzeichnete das Burgtheater. Das Volkstheater ist vier Mal auf der Nominierungsliste. Auf drei Nominierungen bringt es heuer das Theater der Jugend.

Die 17. Verleihung der Theaterpreise findet am 7. November im Ronacher statt. ORF III überträgt die Verleihung ab 20:15 Uhr in voller Länge.