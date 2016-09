Den Haag sieht Kriegsverbrechen

Der Islamist Ahmad al-Faqi al-Mahdi ist vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag schuldig gesprochen worden, Kulturdenkmäler in der malischen Stadt Timbuktu zerstört zu haben. Das Strafmaß beträgt neun Jahre. Es ist der erste Schuldspruch in Den Haag wegen der Zerstörung von Monumenten als Kriegsverbrechen. In Mali hatten 2012 nach der Eroberung von Timbuktu Islamisten mit Äxten, Werkzeug und Schusswaffen mindestens neun von 16 historischen Mausoleen islamischer Gelehrter zerstört.

