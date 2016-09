Sozialversicherung will Okay für bundesweite Medikation

Die E-Medikation soll - beginnend mit der Steiermark - ab dem ersten Quartal 2017 österreichweit ausgerollt werden. Bis zum zweiten Quartal 2018 könnte sie bundesweit verfügbar sein. Diesen Plan gab der Hauptverband der Sozialversicherungsträger heute in einer Pressekonferenz bekannt. Noch wartet man allerdings auf das Okay aus dem Gesundheitsministerium, am liebsten per Verordnung.

Es geht dabei um eine Datenbank, in der für jeden Patienten die von Ärzten verordneten bzw. von Apotheken abgegebenen Medikamente gespeichert werden.

Teil von ELGA

Die E-Medikation ist Teil der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), über die Patienten auch Einblick in ihre Liste bekommen. Ziel ist es, unbeabsichtigte Wechselwirkungen und Mehrfachverschreibungen zu verhindern.

Getestet wurde das System seit Ende Mai im steirischen Bezirk Deutschlandsberg. Statt bis Ende September soll der Test noch bis Ende November laufen, per 1. Dezember soll dann der verpflichtende Regelbetrieb in diesem Bezirk starten. Danach sollen die ganze Steiermark und schließlich alle Bundesländer folgen.