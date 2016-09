WTO: Welthandel wächst langsamer als erwartet

Der Welthandel wächst 2016 nach Einschätzung von Experten noch langsamer als zu Jahresbeginn befürchtet. Statt eines im April prognostizierten Wachstums auf dem Vorjahresniveau von 2,8 Prozent gehe man jetzt von nur noch 1,7 Prozent aus, so die Welthandelsorganisation (WTO) heute in Genf.

2016 werde das Jahr mit dem langsamsten Wachstum des Welthandels seit der Finanzkrise 2009. Auch für das kommende Jahr korrigierte die WTO Erwartungen nach unten: Statt der ursprünglich für 2017 prognostizierten Zunahme des Waren- und Dienstleistungsverkehrs um 3,6 Prozent gehe man nun von 1,8 bis höchstens 3,1 Prozent aus.

Aufruf zu mehr globalem Handel

„Die dramatische Verlangsamung im Handel sollte als Weckruf dienen“, sagte WTO-Generaldirektor Roberto Azevedo. 2016 ist bereits das fünfte Jahr hintereinander mit einem Plus von weniger als drei Prozent. Zu den Ursachen zählt die WTO die Abkühlung in Schwellenländern wie China und Brasilien sowie ein geringeres Wachstum in Nordamerika als noch 2014/15.

Als besorgniserregend bezeichnete Azevedo, dass in dieser Situation die Globalisierungskritik weiter zunimmt. Diese dürfe nicht zu einer verfehlten Handelspolitik führen. Für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Jobs brauche die Welt mehr globalen Handel.