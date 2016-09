Pensionen: Stöger legte schmale Reform vor

Geht es nach dem Sozialministerium, könnte die Ende Februar koalitionär vereinbarte Pensionsreform nun in Begutachtung gehen. Ein Entwurf, der an die ÖVP weitergeleitet wurde, enthält im Wesentlichen die damals vereinbarten Punkte. Was allerdings fehlt, ist der Zusatzbonus für jene, die über das Pensionsalter hinausarbeiten.

Das Papier, von dem zunächst die „Presse“ berichtete und das nun auch der APA vorliegt, bringt etwa den Rechtsanspruch auf Rehabilitation.

Dieser soll dann gebühren, wenn aufgrund des Gesundheitszustandes einer Person anzunehmen ist, dass sie die Voraussetzungen für die Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension (in absehbarer Zeit) erfüllen wird oder sogar schon aktuell erfüllt und darüber hinaus wahrscheinlich ist, dass durch die Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Invalidität vermieden bzw. beseitigt werden kann. Eine Qualifizierung „nach unten“ ist nur mit Zustimmung des Betroffenen möglich.

Pensionssplitting wird ausgeweitet

Verbesserungen vorgesehen sind für die Bezieher von Mindestpensionen (Ausgleichszulage). Liegen 30 Beitragsjahre vor, erhielten gemäß den Plänen Alleinstehende mindestens 1.000 Euro und Paare 1.500 Euro. Derzeit liegt die Ausgleichszulage bei 882,78 Euro für Alleinstehende und 1.323,58 Euro für Paare. Von der Aufstockung profitieren dürften vor allem Personen, die in ihrer Erwerbskarriere viele Teilzeitperioden aufweisen.

Ausgeweitet werden soll das Pensionssplitting. Derzeit ist es nur bis zum vierten Lebensjahr des Kindes (bei Mehrlingen bis zum sechsten) möglich, bis zu 50 Prozent der eigenen Pensionsansprüche dem daheim bleibenden Elternteil zu überlassen. Diese Möglichkeit soll künftig bis zum siebenten Lebensjahr bestehen. Der Antrag auf Übertragung soll bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres des Kindes, also drei Jahre länger als nach dem geltenden Recht, gestellt werden können.