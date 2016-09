Nach Einbruch: Wachhund attackierte Polizisten

In der Nacht auf heute ist die Polizei zu einem Einbruch in eine Firma in Klagenfurt gerufen worden. Auf dem Gelände befand sich ein Wachhund, der nicht nur den Einbrecher, sondern auch die Polizei attackierte. Er wurde betäubt und ins Tierheim gebracht.

