Gerüchte um erste Wien-Filiale von Apple verdichten sich

Die Gerüchte über die Eröffnung eines Apple-Stores in Wien werden lauter: Stolze 35 Mio. Euro sollen in den Umbau eines Objekts in der Kärntner Straße fließen, schreibt die Onlineplattform Der Börsianer heute.

