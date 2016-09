Taifun in Taiwan: Vier Tote und über 160 Verletzte

Der dritte Taifun in Taiwan binnen zwei Wochen hat heute mindestens vier Menschen in den Tod gerissen und Dutzende weitere verletzt. „Megi“ traf am Nachmittag mit Windgeschwindigkeiten von rund 200 Stundenkilometern auf Land und hinterließ eine Schneise der Zerstörung. Schulen und Büros blieben geschlossen, hunderte Flüge wurden gestrichen.

In mindestens zwei Millionen Haushalten fiel der Strom aus, 35.000 Haushalte waren ohne Wasser. „Megi“ traf zuerst in den östlichen Bezirken Hualien und Taitung auf Land, brachte aber auf der ganzen Insel heftigen Wind und Starkregen. Mindestens vier Menschen kamen nach Angaben der Behörden in dem Unwetter ums Leben - allesamt im Süden Taiwans.

Entwurzelte Bäume und riesige Wellen

Ein 40-jähriger Mann starb bei einem Autounfall, ein 65-Jähriger wurde durch ein umstürzendes Baugerüst erschlagen. Ein 17-jähriger Bursche ertrank, als sein Boot kenterte. Ein 48-jähriger Mann starb, als er bei Dachreparaturen an seinem Haus abstürzte.

Mindestens 167 Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt, darunter sieben japanische Touristen und ihr Reiseleiter, deren Bus auf einer Autobahn umgefegt wurde. Der Wirbelsturm schleuderte Werbeschilder durch die Luft und riss Baugerüste um, er entwurzelte Bäume und riss Dächer von Häusern. Fernsehbilder zeigten, wie an den Küsten im nordöstlichen Bezirk Yilan und auf der vorgelagerten Orchideeninsel riesige Wellen hereinbrachen.