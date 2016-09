Hunderttausende Zivilisten eingeschlossen

In Syrien halten die schweren Kämpfe an. Nach tagelangen Luftangriffen auf die Rebellenhochburg Aleppo hätte die syrische Armee eine Bodenoffensive begonnen, hieß es am Dienstag. Sie übernahm dabei nach eigenen Angaben bereits die Kontrolle über einen Teil der Stadt unweit der Grenze zur Türkei. Die Opposition dementiert das. Offenbar greifen die Truppen von Präsident Baschar al-Assad aus vier Richtungen an. Für rund 300.000 in der Stadt eingeschlossene Zivilisten wird die Lage immer kritischer.

