Schweden tut es, Österreich überlegt

Ein großes Umweltproblem wird in Schweden angepackt: Statt immer mehr Müll zu produzieren, will das Land über Steueranreize dafür sorgen, dass sich das Reparieren wieder lohnt. Auch in Österreich hat man diese Konzepte politisch entdeckt. Federführend sind hierbei die Grünen. Sie wollen Reparaturen billiger und damit gegenüber Neuanschaffungen attraktiver machen. Und auch in anderen Parteien kann man dem etwas abgewinnen.

