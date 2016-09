WM-Qualifikation: Koller hat keine Zeit für Experimente

Wie auf Schienen fährt Cheftrainer Marcel Koller seinen Kurs mit dem Nationalteam auch in der WM-Qualifikation weiter. In den luftigen Höhen der Skylounge des ÖFB-Partners Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) gab der Schweizer heute seinen Kader für das Heimspiel gegen Wales und das Match in Serbien (6. und 9. Oktober) bekannt.

Wie gewohnt verzichtete Koller auf neue Gesichter, weil vom Stammpersonal niemand ausfällt. „Dafür haben wir im Moment keine Zeit“, sagte er und erteilte damit personellen Experimenten eine Absage. „Mit den Fans im Rücken wollen wir den Walisern richtig einheizen“, so Koller, der sich schon auf den EM-Semifinalisten freut.

Mehr dazu in sport.ORF.at