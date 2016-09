Flüchtlingskoordinator Konrad zieht nachdenkliche Bilanz

Christian Konrad zieht eine positive Bilanz seiner einjährigen Tätigkeit als Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, die diese Woche zu Ende geht. „Wir haben uns nach Kräften bemüht und einiges bewegt“, sagte er gestern Abend im Management Club in Wien. Der Flüchtlingshilfe will der langjährige Raiffeisen-Manager weiterhin verbunden bleiben. An der Regierungspolitik ließ er Kritik anklingen.

Konrad wurde im August 2015 zum Regierungskoordinator bestellt. Sein Mandat wurde von der Regierung nun nicht verlängert und läuft mit Ende des Monats aus. „Ich werde weiter helfen, auch ohne von der Regierung bestellt zu sein.“ Eine seiner wichtigsten Erfahrungen des vergangenen Jahres: „Wer will, der kann.“

Kritische Sicht auf Notverordnung

Zur Flüchtlingskrise vor einem Jahr sagte Konrad: „Die Einzigen, die vorbereitet waren, war die Zivilgesellschaft, jene, die zu Hause alles liegen und stehen gelassen haben, um zu helfen. Die hatten einen Plan.“ Dass da und dort Ängste geschürt wurden, hatte laut Konrad meist politische Gründe. „Ich erinnere an die wiederkehrenden Gerüchte von Seuchen. Nix ist passiert.“

Einen neuen Ansturm an Flüchtlingen sieht Konrad derzeit nicht. „Die Balkan-Route ist zu.“ Dass die Bundesregierung eine Notverordnung mit einer Obergrenze von 37.500 Asylverfahren vorbereitet, um für einen neuerlichen Ansturm gerüstet zu sein, sieht Konrad kritisch und nicht als oberste Priorität: „Gegen vorbereitende Maßnahmen ist ja nichts zu sagen, die Frage ist nur, was bereitet man vor.“ Für Konrad gehe es vor allem um die Integration der angekommenen Flüchtlinge.