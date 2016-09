Syrische Armee startete Bodenoffensive auf Aleppo

In Syrien halten die schweren Kämpfe an. Nach tagelangen Luftangriffen auf die Rebellenhochburg Aleppo hätte die syrische Armee eine Bodenoffensive begonnen, hieß es gestern. Sie übernahm dabei nach eigenen Angaben bereits die Kontrolle über einen Teil der Stadt unweit der Grenze zur Türkei. Für rund 300.000 in der Stadt eingeschlossene Zivilisten wird die Lage immer kritischer.

USA stocken Syrien-Hilfe auf

Die Vereinigten Staaten haben ihre Hilfe für Syrien indes noch einmal deutlich aufgestockt. Die USA hätten weitere 364 Millionen Dollar (323,21 Mio. Euro) für die Bürgerkriegsopfer bereitgestellt, kündigte die Staatssekretärin im Außenministerium, Anne Richard, in Washington an. Insgesamt steige der für Syrien aus US-Mitteln bereitgestellte Betrag auf 5,9 Milliarden Dollar (rund 5,3 Mrd. Euro).

Richard erneuerte den Aufruf der USA an alle Kriegsparteien, humanitäre Hilfe für die Bürgerkriegsgegenden nicht aufzuhalten. Sie erklärte, die USA hätten auch bei der Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen zugelegt, ohne allerdings Zahlen zu nennen.