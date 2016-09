USA haben wieder offiziellen Botschafter auf Kuba

Mehr als ein Jahr nach Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen haben die USA wieder einen Botschafter in Havanna. US-Präsident Barack Obama ernannte den bisherigen diplomatischen Vertreter der Vereinigten Staaten in Kuba, Jeffrey DeLaurentis, offiziell zum Botschafter, wie es in einer gestern veröffentlichten Erklärung hieß.

Die Ernennung sei ein „Schritt nach vorn in Richtung normalisierterer und produktiverer Beziehungen“ zwischen den beiden Ländern.

Ende von jahrzehntelanger Eiszeit

Die Annäherung der beiden Staaten war von Obama und seinem kubanischen Kollegen Raul Castro vorangetrieben worden. Im Juli 2015 nahmen Kuba und die USA ihre diplomatischen Beziehungen wieder auf.

Erst Anfang des Monats wurde der kommerzielle Linienflugverkehr zwischen beiden Ländern nach mehr als 50 Jahren Unterbrechung wiederaufgenommen, eine Woche später begannen beide Seiten Gespräche über Wirtschafts- und Finanzbeziehungen.