74-Jährige von Strohballen erschlagen

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Montag auf einem Bauernhof in St. Georgen an der Leys (Niederösterreich) gekommen. Dabei wurde eine 74-jährige Frau von einem Heuballen erdrückt. Der Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen.

