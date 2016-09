Miles Davis an 25. Todestag als Chartstürmer

Genau 25 Jahre nach seinem Tod ist die Faszination, die von Jazz-Trompeter Miles Davis ausgeht, ungebrochen: Wie das Branchenmagazin „Billboard“ vermeldet, ist Davis’ stilprägender Klassiker „Kind of Blue“ aktuell und in der Vinyl-Jahreshitparade unter den zehn meistverkauften Schallplatten - 57 Jahre, nachdem Davis es einspielte und damit in einem Aufwasch den Modaljazz begründete und den Cool Jazz perfektioniert abschloss.

picturedesk.com/Imagno/Votava

Davis’ Plattenfirma Columbia nahm die Chartplatzierung erfreut, aber nicht verwundert zur Kenntnis: „Kind of Blue“ gehöre inzwischen zur „kulturellen DNA“ der Musikwelt. Allein innerhalb der letzten 15 Jahre wurde das Album, das ohnehin in vielen Haushalten zur musikalischen Grundausstattung gehört, über 3,6 Millionen Mal verkauft. Davis’ Einfluss geht jedoch weit über seine eigene Hörerschaft hinaus, wie gerade jüngste Archivfunde zeigen.

Jam mit Prince harrt der Veröffentlichung

Sein ganzes musikalisches Leben lang war Davis geradezu manisch davon getrieben, an der Spitze musikalischer Innovatoren zu stehen: Er begann in den 1940er Jahren als schüchterner Protege von Ausnahmesaxofonist Charlie Parker, entwickelte - einsehend, dass seine Stärke in seinem unnachahmlichen Klang und nicht in atemloser Virtuosität lag - den Cool Jazz, Modaljazz, Fusion und kurz vor seinem Tod mit dem Albumfragment „Doo Bop“ auch eine unterschätzte Zusammenführung von Jazz und Hip-Hop.

Dass Davis zu jeder Zeit auf der Höhe der Zeit war, beweist nicht zuletzt die wechselseitige Verehrung zwischen ihm und Popkünstler Prince. Stückchenweise sickern nach dem Tod von Prince auch Tondokumente von ihren informellen Kollaborationen aus dessen Nachlass, zuletzt etwa eine Langversion des Titels „Can I Play With U?“, die Prince - beginnend beim Titel des Stücks - von Anfang an als Hommage an Davis konzipiert hatte. Auch Davis’ eigener Nachlass ist weiterhin für Veröffentlichungen gut, zuletzt „Everything’s Beautiful“.

„Fürchte keine Fehler“

Maßgeblich sind weiterhin Davis’ zu Lebzeiten aufgenommene Alben, neben „Kind of Blue“ etwa „Miles Ahead“, „E.S.P.“ und „Bitches Brew“. Darüber hinaus wirkte Davis - zu Lebzeiten oft zum bestangezogenen Mann der USA gekürt und in Fotos weiterhin als „Prince of Cool“ etwa auf Plattformen wie Pinterest verbreitet - über alle Genres hinweg als Vorbild, indem er sich beständig weigerte, seine Kunst unter Unterhaltung zu subsumieren.

AP/Ton Pouw

Für Musiker, unabhängig von Stil und Instrument, ist Davis zudem beständige Inspirationsquelle und Herausforderung zugleich. Zitate wie „Spiel nicht, was schon da ist. Spiel, was nicht da ist“ und „Fürchte keine Fehler“ hängen in unzähligen Proberäumen. Warum die Ratschläge nur bedingt fruchten können, hat ebenfalls Davis selbst erklärt: „Die Note ist nur 20 Prozent. Die Einstellung von dem Hurensohn, der sie spielt, ist 80 Prozent.“ (luzi, ORF.at)