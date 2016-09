Champions League: Dortmund trotzt Real Remis ab

Der Schlager des zweiten Spieltages in der Champions-League-Gruppenphase hat gestern keinen Sieger gebracht. Borussia Dortmund erkämpfte im Heimspiel in Gruppe F gegen Real Madrid dank eines späten Treffers ein 2:2. Die „Königlichen“ gingen durch Cristiano Ronaldo und Raphael Varane zweimal in Führung, der BVB gab sich aber nie auf und wurde kurz vor Schluss durch ein schönes Tor von einem „Joker“ belohnt. Damit ist Englands Meister Leicester City als vorerst einziges Team nach zwei Spieltagen noch makellos.

