Europaweite Polizeiaktion gegen mutmaßliche IS-Zelle

Die Polizei hat in Deutschland, Spanien und Belgien mehrere Personen wegen des Verdachts der Gründung einer Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie das spanische Innenministerium heute in Madrid mitteilte, gebe es fünf Verdächtige - davon drei in Spanien sowie je eine Person in Brüssel sowie im deutschen Wuppertal.

Die Gruppe habe über Soziale Netzwerke - insbesondere über eine spanische Facebook-Seite - die Terrormiliz glorifiziert und Botschaften der Gruppe verbreitet, teilte das Innenministerium in Madrid mit. Ihnen wird dem Ministerium zufolge auch vorgeworfen, Anschläge beauftragt zu haben. Zudem soll sie als Vermittler zur Rekrutierung neuer Kämpfer in Europa aufgetreten sein.