Geschworene haben entschieden

Die Geschworenen in Graz haben ein einstimmiges Urteil gefällt: Amokfahrer Alen R. war zurechnungsfähig, als er dort am 25. Juni 2015 mit seinem Auto drei Menschen tötete und über 100 weitere verletzte. Seinen Angaben, dass die Amokfahrt nur aus Angst vor eingebildeten Verfolgern geschah, schenkten die Laienrichter keinen Glauben. Damit ist er auch der Tat schuldig und wurde - nicht rechtskräftig - zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Strafe muss er in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verbüßen. Details im rekonstruierten Sachverhalt der Tat gaben offenbar den Ausschlag.

