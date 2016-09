D: Regierung bereitet Notfallplan für Deutsche Bank vor

Die deutsche Regierung und zuständige Finanzaufsichtsbehörden bereiten einem „Zeit“-Bericht zufolge einen Notfallplan für die Deutsche Bank vor. Hochrangige Beamte in Berlin, Brüssel und Frankfurt am Main arbeiteten gerade an einem entsprechenden Konzept, berichtete die Wochenzeitung heute vorab.

Der Notfallplan solle in Kraft treten, falls die Deutsche Bank zusätzliches Kapital benötige, um ihre zahlreichen Rechtsstreitigkeiten beizulegen, und falls sie sich diese Mittel nicht selbst auf dem Markt besorgen könne.

Bisher nur Planspiele

Das US-Justizministerium drohte der Deutschen Bank eine Strafe von 14 Milliarden Dollar (12,5 Mrd. Euro) für Hypothekengeschäfte an. Die Bank selbst will weniger zahlen, wie Vorstandschef John Cryan in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung erneut betont hatte.

In der deutschen Regierung werde befürchtet, dass es zu einer solchen Situation kommen könnte, wenn sich das US-Justizministerium unnachgiebig zeigt, wie die „Zeit“ weiter berichtete.

Bisher handle es sich allerdings nur um Planspiele, betonte die „Zeit“. Die deutsche Regierung hoffe weiterhin darauf, dass die Bank ohne Unterstützung auskommt.