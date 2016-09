Erneut schwere Luftangriffe in Aleppo - Spital getroffen

Die syrische Armee treibt mit Luftangriffen und Vorstößen von Bodentruppen die Offensive gegen die Rebellen in der Metropole Aleppo voran. Eine Klinik müsse nach Raketeneinschlägen geräumt werden, sagte heute ein medizinischer Helfer der Nachrichtenagentur Reuters.

„Ein Kampfflugzeug flog über uns und fing an, Raketen auf das Krankenhaus abzufeuern“, berichtete der Radiologe Mohammed Abu Radschab. „Der Schutt fiel auf die Patienten in der Intensivstation.“ Der Stromgenerator des Krankenhauses M10 und die Sauerstoffversorgung der Patienten seien ausgefallen. Die Verletzten und Kranken seien in ein anderes Krankenhaus verlegt worden.

Bodenoffensive gestartet

Nach Angaben von Vertretern der Rebellen griffen Soldaten des Präsidenten Baschar al-Assad auf mehreren Frontabschnitten an. Offenkundig werde ein Bodenangriff auf die Innenstadtbereiche vorbereitet. Gestern hatte die Armee nach tagelangen Luftangriffen eine großangelegte Bodenoffensive gestartet.

Mehr dazu in Tagelang schwere Luftangriffe