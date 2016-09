Deutsche Amazon-Beschäftigte streiken erneut

Im Kampf um einen Tarifvertrag sind Beschäftigte des Versandhändlers Amazon erneut an mehreren deutschen Standorten in den Streik getreten. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, galt der Aufruf für die beiden Versandzentren im hessischen Bad Hersfeld sowie in Koblenz, Leipzig und zwei Standorten in Nordrhein-Westfalen.

Auch beim DVD-Verleiher und Videostreaming-Dienst Amazon Prime Instant Video in Elmshorn

(Schleswig-Holstein) wurde nach ver.di-Angaben gestreikt. Die Arbeitsniederlegungen begannen mit der Frühschicht und sollten bis zum Ende der Spätschicht dauern. Der Streik hätte aber keinen Einfluss auf pünktliche Lieferungen, sagte eine Amazon-Sprecherin.

Versandhandel sieht sich als Logistiker

Ver.di forderte das Unternehmen auf, die Blockade gegen Tarifverhandlungen aufzugeben. Die Gewerkschaft verlangt in dem seit Jahren andauernden Konflikt einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels.

Das US-Unternehmen verweigert aber Verhandlungen, sieht sich als Logistiker und verweist auf eine Bezahlung am oberen Ende des Branchenüblichen. Deswegen kommt es seit Mai 2013 immer wieder zu Streiks an verschiedenen Standorten bundesweit. Amazon beschäftigt in den Warenlagern über 11.000 Festangestellte.