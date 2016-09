Auch Dänemark will Grenzkontrollen verlängern

Dänemark will seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland über den 12. November hinaus verlängern. „Es zeichnet sich für mich ab, dass wir die internen Grenzkontrolle verlängern müssen, aber das geschieht in Verhandlungen und im Dialog mit anderen europäischen Ländern“, sagte der dänische Ministerpräsident Lars Lokke Rasmussen heute in Kopenhagen. Dänemark hatte zeitweise Grenzkontrollen im Jänner eingeführt, die dann im Juni bis November verlängert wurden.

Maximal zwei Jahre

Dänemark und Deutschland gehören wie die meisten EU-Länder sowie Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein dem Schengen-Raum an. Es gilt im Grundsatz der freie Personenverkehr ohne Kontrollen an den Grenzen zwischen den Mitgliedsländern. Interne Grenzkontrollen zwischen Schengen-Ländern sind in besonderen Situationen aber erlaubt und waren von der EU-Kommission auch genehmigt worden.

Deutschland hatte am 13. September 2015 temporäre Grenzkontrollen eingeführt und mehrmals verlängert. Sie sind ebenfalls bis November befristet, dürften aber erneut verlängert werden. Sie können nach den Schengen-Regeln maximal auf zwei Jahre ausgedehnt werden. Auch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte zuletzt eine Verlängerung der Kontrollen an den Grenzen gegenüber der EU-Kommission angesprochen.