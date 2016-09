Kopfhörerspezialist AKG sperrt Wiener Werk zu

In Wien sperrt wieder ein Traditionsunternehmen zu: Der 1947 gegründete Mikrofon- und Kopfhörerspezialist AKG schließt sein Werk in Liesing. Die 131 Mitarbeiter erfuhren davon gestern in einer Betriebsversammlung.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at