Salzburger Paar hortete 80 Hieb- und Stichwaffen

Die Ermittlungen zu einem Diebstahl haben Polizisten nun zu einem Waffenlager in einer Wohnung in Hallein in Salzburg geführt. Ein Ehepaar hatte mehr als 80 Hieb- und Stichwaffen gehortet.

