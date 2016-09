Hofburg: FPÖ-Anwälte weisen Vorwurf Schnizers zurück

Die Anwälte der FPÖ haben heute die Mutmaßungen des Verfassungsrichters Johannes Schnizer, die Partei habe die Anfechtung der Stichwahl bereits im Vorfeld vorbereitet, scharf zurückgewiesen.

Die Kanzlei von Rechtsanwalt Dieter Böhmdorfer gab eine eidesstattliche Erklärung ab, wonach man von Überlegungen einer Wahlanfechtung erst Tage nach der Stichwahl Kenntnis erlangt habe.

„Diffamierung einer politischen Partei“

Die Kanzlei veröffentlichte einen offenen Brief an den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), Gerhart Holzinger, in dem die Vorwürfe Schnizers als „schwerwiegende Diffamierung“ bezeichnet werden.

„Die öffentliche Behauptung (...), der Wahlanfechtungsantrag wäre schon vor der Stichwahl am 22. 05. 2016 ‚von langer Hand‘ (...) vorbereitet worden, ist eine pauschale und schwerwiegende Diffamierung einer politischen Partei, ihrer Funktionäre und Mitarbeiter und vor allem auch unserer Rechtsanwaltskanzlei“, schreibt Böhmdorfer in dem Brief.

Der FPÖ-Anwalt schloss in dem Schreiben via eidesstattliche Erklärung aus, dass Planungen hinsichtlich einer Wahlanfechtung schon vor der Stichwahl am 22. Mai getätigt worden sein könnten. Auch zu einem späteren Zeitpunkt seien der Kanzlei diesbezüglich „nicht die geringsten Anhaltspunkte“ bekanntgeworden.

Kickl kündigt medienrechtliche Schritte an

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl kündigte unterdessen medienrechtliche Schritte gegen Schnizer an. „Herr Schnizer wird im Zusammenhang mit den von ihm öffentlich getätigten Unterstellungen gegenüber der FPÖ betreffend die Anfechtung der Bundespräsidentenstichwahl in den kommenden Tagen Post von unserem Medienanwalt Dr. Michael Rami erhalten“, sagte er in einer Aussendung.

Schnizer verteidigt Aufhebung der Wahl

In der ZIB2 hatte Schnizer gestern neuerlich die Aufhebung der Stichwahl durch den VfGH verteidigt. Er nannte die Notwendigkeit dazu „unerfreulich“. Aber: Die Entscheidung sei in der „jahrzehntelangen Judikatur“ begründet gewesen.

Schnizer verteidigt im ZIB2-Interview die Entscheidung, die Stichwahl zu wiederholen.

Der Verfassungsrichter verteidigte auch im aktuellen „Falter“ die Aufhebung der Bundespräsidentenstichwahl damit, dass in „Zehntausenden von Fällen das Wahlgeheimnis verletzt“ worden sei.