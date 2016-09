Bis zu 36 Prozent Preisunterschied an Tankstellen

Ein Preisvergleich vor dem Tanken lohnt sich. Denn bei den Preisen an den Zapfsäulen gibt es große Unterschiede. So tankt man an der billigsten Tankstelle in Wien um 36 Prozent günstiger als an der teuersten. Das zeigt der aktuelle Treibstoffpreismonitor der Arbeiterkammer (AK).

