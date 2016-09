Schau über Wahn und Mystizismus in Kirche am Steinhof

Ein „multisensorisches Eintauchen“ in den Sakralraum der Otto-Wagner-Kirche in den Wiener Steinhofgründen bietet die Ausstellung „Madness & Mysticism“, die „die spirituelle Dimension von psychischer Erkrankung“ erschließen will. Gezeigt wird Kunst u. a. von Joseph Beuys, Laurie Anderson, August Walla und Andrej Tarkowski.

Mehr dazu in religion.ORF.at