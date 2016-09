Air Berlin schrumpft, Lufthansa wächst

Auf dem europäischen Luftfahrtmarkt haben sich am Mittwoch etliche Weichen gestellt. Die seit Langem angeschlagene Fluglinie Air Berlin, Mutter der österreichischen Airline Niki, will bis zu 1.200 Stellen streichen. Zudem will der Konkurrent Lufthansa bis zu 40 Maschinen per Leasing übernehmen. Zuvor kündigte die Lufthansa auch die Komplettübernahme von Brussels Airlines an. Mit der belgischen Linie will die Lufthansa-Billigmarke Eurowings den Platzhirschen Ryanair und easyJet Konkurrenz machen.

