Verschwundener Volksschuldirektor aus Linz will Geld

Jener Direktor einer Linzer Volksschule, der seit Schulbeginn verschwunden ist, hat jetzt per Anwalt eine Geldforderung an das Land Oberösterreich gestellt. Der Landesschulrat kündigte inzwischen Konsequenzen in dem Fall an.

