Tennis: Thiems Jagd nach London-Finalplatz

Dominic Thiem stehen im „Race“ für das Saisonfinale der besten acht Spieler des Jahres in London wichtige Wochen bevor. Das Turnier im chinesischen Chengdu, in das er am Donnerstag mit dem Match gegen Lokalmatador Wu Di einsteigt, dient der aktuellen Nummer zehn der Welt quasi zum „Aufwärmen“, danach wird es aber ernst. Thiem-Coach Günter Bresnik gibt sich in Bezug auf London noch recht zurückhaltend.

