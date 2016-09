Formel 1: Erster Saisontitel liegt für Mercedes bereit

Nico Rosberg und Lewis Hamilton liefern einander einen harten Fight um die diesjährige WM-Krone. Ein gemeinsames Ziel haben die beiden Teamkollegen aber, und das können sie schon am Sonntag beim Grand Prix von Malaysia (9.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) in Sepang erreichen: den neuerlichen Gewinn des Titels in der Konstrukteurs-WM für Mercedes.

Mehr dazu in sport.ORF.at