Europa League: „Don Didi“ gibt Rapid in Bilbao Chance

Drei Saisonen hat Dietmar Kühbauer von 1997 bis 2000 für Real Sociedad gespielt. Dafür erhielt die Rapid-Legende in Österreich den Spitznamen „Don Didi“. Kühbauer erinnert sich gerne an seine Zeit im Baskenland, wo er den Hütteldorfern am Donnerstag im Europa-League-Duell mit Athletic Bilbao durchaus Chancen einräumt. „Wenn sich Rapid etwas zutraut“, so Kühbauer, der nach seinem Abschied vom WAC noch auf den nächsten Trainerjob wartet. Bilbao ist für die Gastmannschaft jedenfalls „immer ein Hexenkessel“.

