Aufstand bei Spaniens Sozialisten

Nur wenige Tage nach dem historischen Wahldebakel der spanischen Sozialisten (PSOE) bei den Regionalwahlen in Galicien und im Baskenland wächst die parteiinterne Kritik an der Parteiführung von PSOE-Chef Pedro Sanchez und seiner Blockadehaltung bei den Verhandlungen zur Bildung einer neuen spanischen Zentralregierung.

Heute Abend legten 17 Mitglieder des Partei-Exekutivkomitees ihre Ämter nieder, um auf diese Weise Sanchez am Samstag auf einem Treffen des PSOE-Exekutivkomitees zum Rücktritt zu zwingen. Sie wollen mit dieser Maßnahme vor allem verhindern, dass sich Sanchez am 23. Oktober auf einer Vollversammlung von den PSOE-Mitgliedern als Parteivorsitzender bestätigen lässt und damit eine Legitimation für seinen politischen Kurs erhält, gegen den sich immer mehr sozialistische Länderfürsten aussprechen.

Sanchez kündigte bereits an, nicht von seinem Amt als PSOE-Generalsekretär zurücktreten zu wollen, auch wenn am Samstag die Hälfte des Exekutivkomitees abdanken sollte. „Laut Artikel 68 ist nur der Bundesausschuss der Partei in der Lage, den Generalsekretär zum Rücktritt zu zwingen“, stellte auch Sanchez rechte Hand, PSOE-Organisationssekretär Cesar Luena, klar.