Schüsse an US-Schule: Kinder und Lehrerin verletzt

An einer Schule in Townville im US-Bundesstaat South Carolina sind nach Angaben lokaler Medien Schüsse gefallen und mindestens zwei Kinder sowie eine Lehrerin verletzt worden. Sheila Cole vom Büro des Sheriffs bestätigte dem Sender WYFF den Zwischenfall. Der Schütze sei festgenommen.

Ein Vertreter des Bezirks bestätigte CNN die Verletzten. Fernsehbilder zeigten ein großes Polizeiaufgebot an der Schule. Ein naher Highway wurde geschlossen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Shootings, Zwischenfälle mit Schusswaffen, sind in den USA an der Tagesordnung, an Grundschulen aber sehr selten. In schrecklicher Erinnerung ist die Tat an der Sandy-Hook-Grundschule in Newtown aus dem Dezember 2012, bei der 20 Kinder erschossen wurden.