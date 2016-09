VW gründet neue Marke für Mobilitätsdienste

Europas größter Autobauer Volkswagen (VW) will für das geplante neue Geschäft mit Mobilitätsdiensten seine dreizehnte Marke gründen. „Künftig wird längst nicht mehr jeder ein eigenes Auto besitzen. Aber jeder kann auf die eine oder andere Art Kunde von Volkswagen sein“, sagte VW-Vorstandschef Matthias Müller heute Abend vor dem Beginn des Pariser Autosalons.

Neben der Vermittlung von Fahrdiensten arbeite das Team an eigenen Lösungen für Shuttleangebote und Carsharing für den Stadtverkehr der Zukunft. „Und perspektivisch könnte der Konzern auch eigene selbstfahrende Taxiflotten in Städten betreiben“, so Müller.

Einstieg bei Gett

Mit der Sparte will VW den künftigen Verkehrs- und Branchentrends begegnen. Im November wollen die Wolfsburger die neue Marke samt dem Namen vorstellen. Bis 2025 soll sie Marktführer bei städtischen Mobilitätsdienstleistungen in Europa sein - und weltweit eine der führenden.

Ende Mai war VW mit rund 300 Millionen US-Dollar beim US-Fahrdienstservice und Uber-Konkurrenten Gett eingestiegen. In Moskau hat das Unternehmen jetzt die erste gemeinsame Initiative gestartet: Gett-Fahrer können bestimmte Modelle der Marken VW und Skoda zu Vorzugskonditionen erhalten. In Deutschland lotet VW in einer Kooperation mit der Stadt Hamburg den Verkehr der Zukunft aus.